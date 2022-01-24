Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 11:23

В Воронежской области извращенец изнасиловал 10-летнюю девочку

Мерзавца арестовали
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства надругательства над 10-летней девочкой.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства надругательства над 10-летней девочкой.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стало известно о преступлении, совершенном в Борисоглебске в июне 2021 года. Там взрослый мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Видимо, как часто бывает в таких случаях, ребенок не сразу рассказал о надругательстве.

В обстоятельствах преступления разбираются сотрудники Следственного комитета. В этом ведомстве дали следующий комментарий:

- Следователем СК по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан, в отношении него судом по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в начале 2022 года Госдума приняла закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Сядут в тюрьму на всю жизнь теперь и те, кто признаны виновными в сексуальном насилии над двумя и более детьми. Либо совершившие акт педофилии один раз, но с особой жестокостью.