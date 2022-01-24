Из-за ковида не разрешили проводить реконструкцию «Бои за Воронеж»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 января в столице Черноземья не будет традиционной военно-исторической реконструкции «Бои за Воронеж», которую обычно проводили в честь Дня освобождения города от фашистов. Ее отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Друзья, как мы ни старались, но проведение реконструкции ко Дню освобождения Воронежа оперштаб не разрешил, - отметили организаторы мероприятия, военно-патриотический клуб «Набат» в соцсетях. - Надеемся, что реконструкция состоится в мае.

Реконструкцию отменяют второй год подряд из-за неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу. Мероприятие любимо воронежцами и обычно собирает на набережной водохранилища десяток тысяч горожан.