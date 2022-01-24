Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды24 января 2022 11:14

Из-за ковида не разрешили проводить реконструкцию «Бои за Воронеж»

Организаторы предварительно планируют мероприятие на май
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 января в столице Черноземья не будет традиционной военно-исторической реконструкции «Бои за Воронеж», которую обычно проводили в честь Дня освобождения города от фашистов. Ее отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Друзья, как мы ни старались, но проведение реконструкции ко Дню освобождения Воронежа оперштаб не разрешил, - отметили организаторы мероприятия, военно-патриотический клуб «Набат» в соцсетях. - Надеемся, что реконструкция состоится в мае.

Реконструкцию отменяют второй год подряд из-за неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу. Мероприятие любимо воронежцами и обычно собирает на набережной водохранилища десяток тысяч горожан.