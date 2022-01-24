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Общество24 января 2022 11:12

Дело воронежского полицейского, обвиненного в убийстве, проверит СК РФ

Для этого материалы затребовали в центральный аппарат ведомства
Евгения ФРОЛОВА
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить обстоятельства уголовного дела, фигурантом которого стал бывший полицейский из Воронежа. Мужчину обвиняют в причастного к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ 24 января.

В официальном сообщении говорится, что Центральный аппарат должен затребовать из воронежского ведомства материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска. А также:

– Глава ведомства поручил подчиненным всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела и в кратчайшие сроки представить доклад, - сообщает ведомство.

Напомним, следствие обвинило экс-полицейского в причастности к смерти горожанина. Тот в июне 2021 года выпивал в заброшенном доме. А участковый во время проведения оперативно-розыскных мероприятий его якобы избил. На следующий день этот человек скончался в больнице. Адвокат полицейского при этом утверждал, что пострадавший получил травмы, которые и привели к его смерти, гораздо раньше. В СМИ была версия, что мужчина падал в погреб, а побои нанес его приятель.