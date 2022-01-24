Новый заказной автобус связал микрорайоны Фрунзе и Шилово в Воронеже

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Новый заказной автобус с понедельника, 24 января, запустили из микрорайона Фрунзе в Советском районе в Шилово. Он будет курсировать дважды в день по согласованному с местными жителями графику для обеспечения доступа к социальным объектам. Информацией поделился в Instagram заместитель руководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров.

Сегодня новый автобус «Воронежпассажиртранса» уже совершил первый рейс.

– Есть в городе микрорайон Фрунзе, который исторически не имеет транспортной инфраструктуры. Там расположено бывшее служебное жильё для военнослужащих. Жители неоднократно писали обращения об организации транспортного обслуживания, но ввиду несоответствия дорожных условий открыть регулярный маршрут не представлялось возможным, – написал Максим Захаров.