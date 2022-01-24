В Воронежской области к 24 января умерли еще 8 ковид-пациентов

Утром 24 января федеральный оперштаб объявил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. Регион по-прежнему в десятке по суточному приросту заболевших по стране (взрывной рост произошел в пятницу, 21 января - сразу на 60%): за минувший день положительные тесты на COVID-19 получили еще 795 воронежцев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 202 836 случаев ковида.

Летальная статистика пополнилась еще 8 случаями. Всего от осложнений коронавируса в Воронежской области умерли 7 212 человек.

Выписали с больничного за вчерашний день 1 686 пациентов. Всего с болезнью смогли справиться 185 196 воронежцев.