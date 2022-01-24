В центре Воронежа во Дворце бракосочетания полгода не будут проводить торжественные регистрации

со страницы регионального управления ЗАГС, ВКонтакте. Фото: другой источник.

С 1 мая по 1 ноября 2022 года запланирован ремонт части внутренних помещений Дворца бракосочетания (пл. Ленина, д. 11). Поэтому в течение полугода в нем не будут проводить торжественные регистрации брака. Об этом сообщили на странице регионального управления ЗАГС ВКонтакте. Малый зал Дворца для регистрации брака в неторжественной обстановке продолжит работу в обычном режиме (со вторника по субботу).

Подать заявление на неторжественную регистрацию можно как через портал Госуслуг, так и лично в отделе ЗАГС Центрального и Ленинского районов по адресу: ул. Куцыгина, д. 6. Прием там ведется со вторника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). Последний четверг каждого месяца – неприемный день. Воскресенье и понедельник – выходные. Любые интересующие вопросы по этому поводу можно задать по телефону отдела ЗАГС: 212-64-17.

Все остальные отделы ЗАГС Воронежа будут работать в штатном режиме. На данный момент на торжественную регистрацию брака молодожены могут пригласить 15 гостей, на неторжественную – только пять.