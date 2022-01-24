Воронежцы услышат военные письма земляков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 января в музее "Арсенал" (ул. Степана Разина, 43) пройдет презентация аудиоспектакля «Победа. Между строк». Его приурочили к Дню освобождения Воронежа от фашистов.

Оккупация Воронежа продлилась 212 дней, 92% жилого фонда города было разрушено. Немцы считали, что Воронеж сможет восстановиться от разрушений не раньше чем через 50 лет. Однако горожане восстановили его всего за 17 лет.

В спектакле использованы письма из фондов Воронежского краеведческого музея и из личных архивов горожан, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

- Собранные документы оцифрованы, озвучены, голоса фронтовиков и тружеников тыла ожили благодаря известным жителям Воронежа, - отметили организаторы. - Каждый посетитель музея с помощью своего смартфона сможет услышать аудиоспектакль и полнее погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны и сражения за Воронеж. К аудиоспектаклю приурочили выставку, где будут представлены оригиналы и копии писем, вошедших в аудиогид. Каждое письмо озвучено отдельно, их можно будет послушать не только в рамках аудиоспектакля, но и одиночно при осмотре выставочного комплекса.

Выставка продлится до 4 марта.