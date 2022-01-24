Работника РЖД в Воронежской области осудили за взятки в 90 тысяч рублей

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Центральный районный суд Воронежа вынес приговор одному из сотрудников Юго-Восточной дирекции управления движением ОАО «РЖД». Мужчину признали виновным в получении крупной взятки (ч. 3 ст. ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в воронежской транспортной прокуратуре 24 января.

Суд установил, что в течение года – с сентября 2019-го по октябрь 2020-го топ-менеджер получил более 90 тысяч рублей (всего три эпизода) за то, что не стал вносить данные об отказе техсредств в информационные системы компании. Как выяснилось, сбой действительно происходил в зоне ответственности ЮВЖД.

Также мужчине запретили занимать должности, связанные с организацией перевозок железнодорожным транспортом, полтора года.