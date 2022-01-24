В Воронеже мужчина купил восемь фальшивых двухтысячных купюр, одной расплатился, а остальные сжег

Неудачный визит молодого человека в пивной павильон. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД задержали 22-летнего воронежца. Полицейские установили, что вечером 16 января молодой человек расплатился поддельной банкнотой в 2000 рублей в пивном павильоне. Купив пачку сигарет, он разменял фальшивку. Продавец поняла, что в ее руках подделка, когда парень уже вышел на улице. Она попыталась догнать его, но сделать это ей не удалось.

В отделе полиции молодой человек признался, что купил восемь фальшивок номиналом в две тысячи рублей через интернет – взял их после оплаты в тайнике. По его словам, на преступление пошел из-за хронической нехватки денег. После неудачного визита в пивной павильон мужчина решил избавиться от остальных подделок и сжег их. Задержанный молодой человек неоднократно судим за кражи, под одной из них еще не закончено следствие.

Рецидивист заявил, что после того, как расплатился одной фальшивкой, остальные сжег. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отделе по расследованию преступлений на территории Левобережного района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальная ответственность по ней – восемь лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте рецидивиста. Наши сотрудники выясняют, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям, - рассказали в региональном ГУ МВД.