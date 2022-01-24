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Происшествия24 января 2022 9:10

В Воронеже мужчина купил восемь фальшивых двухтысячных купюр, одной расплатился, а остальные сжег

Тем не менее ему грозит до восьми лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
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Неудачный визит молодого человека в пивной павильон.

Неудачный визит молодого человека в пивной павильон.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД задержали 22-летнего воронежца. Полицейские установили, что вечером 16 января молодой человек расплатился поддельной банкнотой в 2000 рублей в пивном павильоне. Купив пачку сигарет, он разменял фальшивку. Продавец поняла, что в ее руках подделка, когда парень уже вышел на улице. Она попыталась догнать его, но сделать это ей не удалось.

В отделе полиции молодой человек признался, что купил восемь фальшивок номиналом в две тысячи рублей через интернет – взял их после оплаты в тайнике. По его словам, на преступление пошел из-за хронической нехватки денег. После неудачного визита в пивной павильон мужчина решил избавиться от остальных подделок и сжег их. Задержанный молодой человек неоднократно судим за кражи, под одной из них еще не закончено следствие.

Рецидивист заявил, что после того, как расплатился одной фальшивкой, остальные сжег.

Рецидивист заявил, что после того, как расплатился одной фальшивкой, остальные сжег.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отделе по расследованию преступлений на территории Левобережного района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальная ответственность по ней – восемь лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте рецидивиста. Наши сотрудники выясняют, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям, - рассказали в региональном ГУ МВД.