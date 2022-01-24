Сельчанин в Воронежской области избил сторожа и украл десять мешков силоса

Фото из архива КП

В полицию обратились из охраны сельхозпредприятия в Каширском районе. Они сообщили, что неизвестный похитил у них 10 мешков силоса, да еще и избил сторожа. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 24 января.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, действовал злоумышленник ночью. Приехал на санях, запряженных лошадью, и начал загружать мешки с силосом. В это время его заметил сторож, который обходил территорию, и начал кричать. Тогда грабитель его ударил и скрылся на повозке. Злоумышленника сторож запомнил и передал его приметы полиции.

Схожего мужчину задержали. Им оказался 42-летний неработающий местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также незаконный оборот наркотиков. В полиции признался, что силос планировал использовать для корма домашнего скота. Похищенное было у него изъято, а сам мужчина стал фигурантом уголовного дела о грабеже.