Мать девочки пожаловалась на страшную давку в клубе в центре Воронежа

Ирина разместила фото того, что творилось в раздевалке "Ауры". Фото: Инстаграм

На странице в Инстаграме жительницы Воронежа Ирины появился пост, в котором женщина рассказывает о первом походе своей дочери в ночной клуб «Аура» на проспекте Революции на концерт в субботу, 22 января:

- Что творилось после концерта в раздевалке! Это была такая давка, что моя дочь чудом уцелела! Посмотрите на фото плачущей девочки, которую сдавили, как в тисках и таких было десятки человек! Моя дочь вышла на улицу без одежды, помогая мальчику с пробитой головой, у которого хлестала кровь. Она сбегала в аптеку, в то время как охрана все это наблюдала, лишь усмехаясь. Моя дочь замерзшая, вся в снегу, хотела зайти в клуб, но ее не пустили! Дочь очень ждала этого дня, готовилась, мы даже купили новую куртку и шапку, которые были украдены всего через несколько часов! Причем она была не единственная, кому пришлось добираться домой без одежды, таких было много! У одной девочки украли ключи от квартиры и зарядку от телефона. Утром мы с дочерью попросили вернуть нам деньги за куртку и шапку, но нам в возврате денег отказали. С нами никто не захотел общаться, кроме начальника охраны. А он сказал, что моя дочь сама во всем виновата!!!

У генерального директора «Ауры» Джалила Хатамова другая точка зрения на эту ситуацию:

- Подростки все преувеличивают. Когда я им намекнул, что есть статья за клевету, они умерили свой пыл. На самом деле в субботу, 22 января, у нас арендовали клуб. Из-за ковидных ограничений сложилась сложная ситуация с персоналом. Был один наш охранник, остальные нанятые арендаторами. Видимо, была с их стороны недоработка, из-за чего и образовалась очередь в раздевалке. Уже сказал арендаторам, что больше в свой клуб никогда пускать не буду. К сожалению, подростки часто ведут себя неадекватно. Говоришь им, что есть ковидные ограничения. А они все равно толпятся у входа, хотя уже понятно, что их не пропустят. Была уже проверка в клубе, акт составили. Якобы подростки без масок были. Это нагнетание страстей вокруг нашего клуба – на мой взгляд, происки конкурентов. Бизнес наш стоит на грани выживания, из-за этой пандемии я уже таксистом временами начал работать, чтобы концы с концами свести.

В пресс-службе регионального ГУ МВД по поводу инцидента в «Ауре» дали такой комментарий:

- Организована проверка, в ходе которой выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в раздевалке ночного клуба. О кражах никаких заявлений в полицию не поступало.