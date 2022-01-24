В Воронежской области дали 12 лет тюрьмы матери за убийство 7-месячной дочки

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Жительницу пгт Грибановский Воронежской области приговорили к 12 годам колонии за убийство 7-месячной дочки. 34-летнюю женщину признали виновной по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета 24 января.

По данным суда и следствия, вечером 9 января прошлого года мать вместе со своей 7-месячной дочерью пришла в гости к соседу. Там находился ее супруг. Мужчины выпивали. Женщина решила к ним присоединиться. Однако позже ее муж ушел домой, а супруга осталась в гостях. Ребенок захотел спать, начал плакать. Пьяной матери это не понравилось, и она несколько раз ударила девочку по голове. Через некоторое время ребенок скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Женщина была задержана и заключена под стражу. На первоначальном этапе расследования обвиняемая признала вину, но потом рассказала иную версию. Якобы она лишь ударила дочь по лбу, отчего та упала и, ударившись затылком об угол журнального стола, перестала подавать признаки жизни. Затем и вовсе горе-мать вину стала полностью отрицать, мол, ребенка мог убить сосед, пока она якобы на время уходила к себе домой.

– Указанные версии были всесторонне проверены следственным путем и опровергнуты собранными по делу доказательствами, – пояснили в следственном управлении.

Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.