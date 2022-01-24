Пятилетний ребенок пострадал в опрокинувшейся иномарке на воронежской трассе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В ДТП в Богучарском районе при опрокидывании иномарки пострадал пятилетний ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 24 января.

Авария произошла накануне примерно в 12.30 на 20 км автодороги «Богучар-Кантемировка». По предварительным данным, 32-летний водитель на «Митсубиси Паджеро», двигаясь со стороны поселка Кантемировка в направлении Богучара, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, и автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В салоне находился пятилетний малыш. Он госпитализирован с травмами. Как пояснили в полиции, ребенок ехал в детском удерживающем устройстве.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.