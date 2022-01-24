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Общество24 января 2022 6:11

Воронеж стал десятым среди городов России по доступности высокооплачиваемой работы

Горожане не слишком надеются, что найдут «сытое» место
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Воронежа поставили город на десятое место среди миллионников России по доступности высокооплачиваемой работы по специальности. Уступила столица Черноземья Челябинску и Новосибирску. Итогами опроса поделился сервис SuperJob.

Воронеж набрал 2,29 балла из 5 возможных по шкале доступности. В целом, как отметили организаторы опроса, жители мегаполисов все еще не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой. 5 и 4 балла по оценке доступности не достались никому. Даже москвичи поставили 2,80 балла.

Опрос проводился среди 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.