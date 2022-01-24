В райцентре Воронежской области сгорел дом: погиб мужчина

Фото - ГУ МЧС по региону

23 января около четырех часов утра в районном поселке Кантемировка на улице Полубоярова вечером заполыхал жилой дом. О возгорании в дежурную часть сообщили в 18.53. На место тут же выехали два отделения ПСЧ-42.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, восемь человек на двух машинах ликвидировали огонь в 19.15. Однако без серьезных последствий не обошлось. Жилой дом 8х10м был поврежден, также на место пожарища обнаружено тело 50-летнего хозяина.

Напоминаем, в случае ЧП звоните 112, 101, либо по телефону доверия 8(473)277-99-00. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.