Утром Воронеж снова сковали пробки в 7 баллов

Яндекс. пробки

В Воронеже новая рабочая неделя, 24 января, началась с утренних пробок в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван погодными условиями. Поскольку, судя по сервису «Яндекс.Пробки», нет большого количества ДТП. Две аварии зафиксированы в Коминтерсновском районе, одна парализовала Московский проспект.

«Стоят» магистрали практически во всех районах города, малиновым пестрят Северный и Чернавский мосты.

При этом синоптики прогнозируют снег на рабочей неделе. При этом постоянно будет меняться ветер, поэтому по температуре погоду ожидают весьма неустойчивую.

В понедельник, 24 января, днем будет восточный ветер, снег прекратится, и потеплеет до -5.