Воронежская спортсменка завоевала вторую медаль на чемпионате ЦФО по настольному теннису

Светлана Нартова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Светлана Нартова в парном разряде заняла третье место на чемпионате ЦФО по настольному теннису, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Светлана выступала на турнире в паре с Дарьей Савченковой из Московской области. В первой встрече их дуэт обыграл калужскую пару Любови Самсоновой и Ирины Абрамовой со счетом 3:1. С таким же результатом Нартова-Савченкова выиграли у спортсменок Московской области — Есении Широковой и Камиллы Сафиной. А вот ярославскому дуэту — Алине Кутузовой и Екатерине Голубевой Светлана и Дарья уступили со счётом 0:3 и заняли в итоге третье место.

- Для меня это первые медали на Чемпионате ЦФО среди взрослых спортсменов. Наверное, родные стены помогли, - считает Светлана Нартова.

Напомним, еще одну бронзовую награду Светлана завоевала в командном турнире. Шанс пополнить коллекцию медалей на турнире еще есть. Нартовой еще предстоят игры в личном зачете.