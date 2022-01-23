Воронежская легкоатлетка получила право выступать в международных соревнованиях

Светлана Аплачкина. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина в этом сезоне сможет принять участие во всех основных международных стартах, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Антидопинговый комитет Всемирной легкоатлетической ассоциации одобрил заявки 22 российских легкоатлетов. В их числе и наша спортсменка.

При этом квота россиян на отдельные турниры составит всего 20 человек. Это чемпионат мира в помещении в Белграде, летний чемпионат мира в американском штате Орегон, а также летний чемпионат Европы в Мюнхене, мировой чемпионат по полумарафону в Китае, чемпионат Европы по кроссу в Турине и командный чемпионат мира по ходьбе в Омане. В остальных стартах на международной арене российские спортсмены с нейтральным статусом могут выступать без ограничений по квотам.

Напомним, регулярные отлучения российских спортсменов от соревнований начались после появления явно политизированных «разоблачений» бывшего директора столичного Антидопингового центра Григория Родченкова и супругов Степановых. Но у легкоатлетов ситуация еще хуже, чем у остальных. Всероссийская федерация по этому виду спорта оказалась «забанена» и кому выступать на самом высоком уровне, теперь решают спортивные чиновники из-за границы.