Волейболистки «Воронежа» проиграли четыре домашних матча подряд

Несмотря на все усилия, юные воронежские волейболистки смогли победить только в одной партии в второй игре с "Муром". Фото: cspsk-vrn.ru

После поражения от клуба «Италмас-ИжГТУ» со счетом 2:3 волейболистки «Воронежа» играли с «Муромом». Достойная борьба получилась только во второй партии. Ее воронежские волейболистки проиграли – 22:24. В первой и третьей были разгромы – соответственно 15:25 и 14:25.

В повторной игре с ижевчанками особой борьбы тоже не получилось Первые две партии завершились с одинаковым счётом 20:25. А третья была еще менее упорная – 18:25.

В воскресенье, 23 января, волейболистки «Воронежа» сыграли заключительный матч домашнего тура с «Муром». Надо отдать должное подопечным Левона Джагиняна: играя далеко не в оптимальном составе, они на этот раз смогли оказать достойное сопротивление команде, идущей на втором месте в высшей лиге «Б». В первой партии гости выиграли в трудной концовке со счетом 27:25. Во второй борьбы не получилось 16:25. Но после этого воронежские волейболистки собрались и взяли третью партию – 25:19. Четвертая получилась такой же упорной, как первая. Но все же сильнее оказались спортсменки из Мурома – 24:26 и 1:3 по партиям.

— Положительно оцениваю сегодняшнюю игру, - сказал главный тренер ВК «Воронеж» Левон Джагинян в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд. - Вся команда отыграла хорошо. У нас молодая связка 2003 года, у девчонок еще мало опыта. В целом сыграли намного чище, плодотворнее, чем в повторной игре с ижевчанками. Если бы меньше было своих ошибок в концовке, вполне могли дожать соперника в четвертой партии.

Следующий тур воронежские волейболистки проведут в Брянске. Он стартует 10 февраля. Там наши девушки встретятся со второй командой череповецкой «Северянки», которая возглавляет сейчас турнирную таблицу высшей лиги «Б» и «Шуяночкой» из Ивановской области, идущей на седьмом месте следом за ВК «Воронеж».