Солистку группу «Воровайки» обворовали после корпоратива в Воронеже

Наталья Быстрова пострадала от рук типичного героя своих песен. Фото: принтскрин со страницы группы "Воровайки" в Инстаграме. Фото: другой источник.

Одну из солисток группы «Воровайки» Наталью Быстрову обокрали, когда она возвращалась с корпоратива в Воронеже в Москву. Об этом сообщил руководитель коллектива, поющего шансон с обилием «блатной» лексики, Никита Надыктов.

Преступление случилось в ночь с 20 на 21 января. В группе полагают, что вор вытащил кошелек с деньгами из кармана шубы артистки. Там был гонорар за выступление на корпоративе – 40 тысяч рублей.

Наталья Быстрова не стала подавать заявление в полицию, потому что, по ее словам, не хотела, чтобы допрашивали ее подруг по группе и звукорежиссера. Тем более, что артистка сомневалась в успехе поисков вора, так как в месте совершения преступления видеокамер не было.

Любопытно, что песни группы «Воровайки» воспевают жизнь субъектов, от одного из которых артистка сейчас и пострадала.