Воронежский «Буран» проиграл «Горняку» из Свердловской области

Полевой игрок "Бурана" уже не мог спасти команду от третьего гола. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

«Буран» проиграл и второй матч домашней серии. Встреча с «Горняком-УГМК» из города Верхняя Пышма Свердловской области поначалу была упорной. Первый период команды завершили без заброшенных шайб.

А вот во втором периоде в игре «ураганных» был провал. Гости диктовали свои условия. И сначала на 28 минуте Владимир Кузнецов затолкал шайбу в ворота «Бурана» после длительной атаки. Любопытно, что это был уже четвертый гол Владимира в этом сезоне в ворота воронежской команды. Затем Дмитрий Жукенов на 35 минуте точным и мощным броском в дальний угол завершил розыгрыш большинства – 0:2.

В третьем периоде надежду воронежским болельщикам подарило добивание Александра Шипилова на 51 минуте. В конце игры «Буран» снял вратаря, но тем самым только дал забить гол в пустые ворота Павлу Воронкову – 1:3.

«Буран» с 31 очком спустился на 24 место из 27 возможных. Впереди у «ураганных» 25 января игра с курганским «Зауральем». Будущий соперник «Бурана» занимает 15 место с 46 очками и отчаянно борется за место в плей-офф. Матч начнется в 19.00.