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Общество23 января 2022 13:44

В Воронеже 25 января на 6,5 часов запретят парковку на левом берегу

Перекроют часть Ленинского проспекта
Юрий КОЗЛОВ
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Парковку запретят с раннего утра 25 января почти до обеда.

Парковку запретят с раннего утра 25 января почти до обеда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 января, с 6.00 до 12.30 будет запрещена парковка автотранспорта на двух участках Ленинского проспекта. Нельзя будет оставить машину на обочинах дороги от дома № 82 до дома № 96В. И на другой стороне проспекта: от дома № 95Б до дома № 91.

- Перекроют движение, чтобы не мешать возложению венков и цветов к Вечному огню на Аллее Героев, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, 25 января воронежцы отметят 79-ю годовщину освобождения столицы Черноземья от немецко-фашистских захватчиков.