Воронежские легкоатлеты завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО

Владислав Доронин принес сборной Воронежской области два золота. Фото: cspsk-vrn.ru

19 медалей привезли с Чемпионата и Первенства ЦФО воронежские легкоатлеты, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Одним из триумфаторов соревнований, проходивших в Смоленске, стал Владислав Доронин, выступавший в возрастной категории спортсменов не старше 23 лет. Он стал первым сразу на двух дистанциях — 60 и 200 м. и подтвердил репутацию одного из сильнейших российских спринтеров. Еще одно золото завоевал Юрий Ожгибесов в прыжках в длину.

Кристина Гурская и Елена Карлова заняли второе и третье места на дистанции 60 метров. Плюс к этому Гурская завоевала серебро в прыжках в длину, а Ирина Баулина стала второй на 200-метровке.

Среди взрослых третьим в забеге на 800-метровке стал Ринат Шабаев. В беге с барьерами на 60 метров бронзу завоевала Алина Бозюкова. Также третьим стал в секторе для толкания ядра Андрей Кузнецов.

Хорошо выступили воронежцы и в группе спортсменов до 20 лет. На их счету по три серебряных и бронзовых награды. Владимир Гребенников стал вторым на дистанции 1500 м., а Данислав Нестеренко и Екатерина Маслова - в беге на 200 м. Еще одну медаль Маслова завоевала на 400-метровке — она стала третьей. Также бронзу взяли в беге на 60 метров с барьерами Артем Новиков и Яна Короткова.

Еще три медали наши легкоатлеты завоевали в соревнованиях спортсменов до 18 лет. Константин Ерофеев завоевал золото на дистанции 800 м, а Алексей Дорохов и Максим Дорохов показали второй и третий результат соответственно в беге на 1500 метров.