Воронежский «Факел» второй раз подряд сыграл вничью с командой Премьер-лиги

Роману Акбашеву на этот раз редко удавалось обострять игру. Фото: с сайта ФК "Факел"

Второй матч на турецком сборе «Факелу» по большому счету не удался. Возможно, это эмоциональная реакция после разудалых 4:4 с казанским «Рубином». Однако факт остается фактом: матч с «Нижним Новгородом» погружал в дремоту.

«Факел» вроде бы хорошо прессинговал футболистов нижегородской команды, вышедшей явно не в сильнейшем составе. Но никаких дивидендов в виде опасных моментов это не приносило. Хорошо, конечно, что команда Премьер-лиги (хотя и идущая внизу турнирной таблицы) временами оказывалась прижатой к воротам. Но стало очевидно, что в позиционном нападении для тренеров «Факела» еще непочатый край работы.

В итоге скучные 0:0. «Факелу» не удалось взять реванш за поражение в Кубке – 0:1. Пока на турецком сборе воронежский клуб играет только вничью.