В Воронежской области еще семь человек умерли от ковида

Еще семь ковидных коек опустели, потому что люди с них ушли в мир иной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще семь человек, болевших коронавирусом, умерли в Воронежской области на утро воскресенья 23 января. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Напомним, на начало дня субботы, 22 января, смертей прибавилось еще больше – 10. Всего число жертв этой болезни в нашем регионе перевалило за 7200 человек. Ковид свел в могилу 7204 жителей Воронежской области.

Напомним, с 21 января, число новых заболевших все больше приближается к 800-м. То есть, вернулись к рекордным показателям начала ноября 2021 года. Тогда были зарегистрированы 802 случая заражения за сутки.

Власти после новой вспышки ковида перевели на удаленный режим работы 30 процентов чиновников. И разрешили заполнять кинотеатры и концертные залы только на 50%.