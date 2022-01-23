Воронежский «Факел» продлил контракты с двумя игроками основного состава

Еще два ведущих игрока продлили контракты с "Факелом". Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» продлили контракты с защитником Владиславом Мастерным и нападающим Хызыром Аппаевым. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В текущем сезоне Мастерной сыграл 19 матчей в ФНЛ и еще два в Кубке России. На его счету три голевые передачи. У Аппаева – 24 матча в ФНЛ, два в Кубке. В его активе шесть голов и 10 результативных передач.

Напомним, во время зимнего перерыва, на который воронежский клуб ушел на втором месте в ФНЛ, «Факел» сыграл первую контрольную игру, устроив голевую перестрелку с середняком Премьер-лиги казанским «Рубином» - 4:4. В воскресенье, 23 января, в 11.00 начнется вторая контрольная встреча. Соперником «Факела» в ней будет ФК «Нижний Новгород», не так давно обыгравший воронежскую команду в Кубке – 1:0.