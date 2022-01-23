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Происшествия23 января 2022 7:27

В Воронежской области на пожаре погиб хозяин горевшего дома

Скорее всего, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили быстро, но хозяина дома спасти не смогли.

Пожар потушили быстро, но хозяина дома спасти не смогли.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В субботу, 22 января, около семи часов вечера случился пожар в поселке городского типа Кантемировка в жилом доме на улице Полубоярова.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 18.53. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 19.15. К тому моменту дом 8х10 метров был сильно поврежден пламенем. Внутри обнаружили тело 50-летнего хозяина. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при курении, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.