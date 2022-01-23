В Воронеже почти вся рабочая неделя будет снежной и морозной

Снег на предстоящей неделе будет сыпать не очень сильно, но зато почти беспрерывно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские синоптики дали прогноз на большую часть предстоящей рабочей недели. По данным гидрометцентра, сильных снегопадов не будет. А вот маленькие снежинки будут порхать в воздухе на протяжении почти всех предстоящих четырех суток. При этом постоянно будет меняться ветер, поэтому по температуре погоду ожидают весьма неустойчивую.

В ночь на понедельник, 24 января, вместо восточного подует северо-восточный ветер. Он принесет с собой -8 градусов и легкий снег. Днем вернется восточный ветер. Снег прекратится, и потеплеет до -5.

Во вторник, 25 января, ночью снова без осадков на этот раз при -9 градусах, небо будет затянуто облаками. Днем снова пойдет небольшой снег. Незначительно поднимется температура – до -7.

В ночь на среду, 26 января, продолжит идти легкий снег, похолодает до -11. Днем подует юго-западный ветер. Снежинки продолжат порхать, столбик термометра поднимется до -7.

В четверг, 27 января, ночью снова сменится ветер – на этот раз на западный. Легкий снег при этом не прекратится. Температура понизится до -12 градусов. Днем потеплеет до -8. Небольшой снег продолжит сыпаться с небес.