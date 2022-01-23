В Воронеже водитель маршрутки стал молиться на заднем сидении прямо перед маленькой девочкой

Намаз на глазах ребенка, не воспитанного в традициях мусульманской веры, - явно не лучшая идея шофера маршрутки. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео молитвы, совершенной в автобусе шофером. Видимо, он был мусульманином и совершал намаз. Однако сделал это явно не в то время и не в том месте. Он расстелил ткань на одном из задних сидений прямо перед маленькой девочкой. И начал, как это требует его вера, равномерно опускаться и подниматься, касаясь головой сидения. Ребенок, шокированный поведением дяди, несколько раз просил его уйти.

Отметим, что в компании-перевозчике сообщили, что водитель молился в нерабочее время, остановившись на конечной. А людей впустил просто, чтобы не мерзли на улице.

Шоферы воронежских маршруток неоднократно сообщали о том, что им не хватает времени на отдых. Не то что на молитву, а просто на то, чтобы перекусить. Этому способствует потогонная система, когда люди получают не нормальный оклад, а проценты от выручки.

Поведение водителей маршруток далеко не всегда так безобидно, как в описанном случае. Например, в ноябре 2021 года шофер автобуса № 9КА обматерил и выставил на улицу пассажирку. На днях в прокуратуре сообщили, что его за это оштрафовали на три тысячи рублей.