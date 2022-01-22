В Воронеже активизировались догхантеры

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воронежском микрорайоне Березовая роща участились случаи гибели собак. Горожане обнаружили несколько трупов животных с признаками отравления ядом. Чаще всего жертвами становятся бездомные собаки, но есть случаи гибели и домашних. Кто-то разбрасывает по микрорайону – на улицах Ломоносова, Дарвина, Мичурина, Березовой роще и Тимирязева - отравленный корм.

Много среди погибших и биркованных собак – животных, которые прошли стерилизацию, вакцинацию по городской программе и были выпущены назад. Чиновники написали в полицию заявление с просьбой найти отравителей.