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Происшествия22 января 2022 16:04

В Воронеже активизировались догхантеры

Жертвами отравлений стали несколько собак в Березовой роще
Ирина КАЗАНИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В воронежском микрорайоне Березовая роща участились случаи гибели собак. Горожане обнаружили несколько трупов животных с признаками отравления ядом. Чаще всего жертвами становятся бездомные собаки, но есть случаи гибели и домашних. Кто-то разбрасывает по микрорайону – на улицах Ломоносова, Дарвина, Мичурина, Березовой роще и Тимирязева - отравленный корм.

Много среди погибших и биркованных собак – животных, которые прошли стерилизацию, вакцинацию по городской программе и были выпущены назад. Чиновники написали в полицию заявление с просьбой найти отравителей.