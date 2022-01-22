В Воронеже неизвестные напали на пенсионерку на улице

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на Проспекте Труда на пожилую женщину напали двое неизвестных.

- Девушка ударила ее кулаком в плечо потом они вместе с молодым человеком начали трепать ее за куртку и срывать маску с лица, пытаясь повалить в сугроб, - сообщил очевидец в паблике «Воронеж VRN» в соцсети «Вконтакте».

При этом потерпевшая звала на помощь, но никто не реагировал. Более того, оказавшийся рядом мужчина начал подзадаривать хулиганов.

- Потом они снова догнали женщину возле «Магнит-косметика», снова ее зажили с двух сторон, схватили за руки, при этом угрожая расправой если еще раз ее увидят, - продолжает очевидец.

Сообщается, что причиной конфликта стало то, что прохожая случайно задела парочку, пытаясь обойти ее на дороге. После этого случая потерпевшая попала в больницу, из-за переживаний у нее случился сердечный приступ. Родственники женщины обратились в полицию. Хулиганов ищут.