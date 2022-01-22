Воронежец обокрал коллегу по дороге с корпоратива

Из сумки пропали 37 тысяч Фото: из архива «КП»

В последний рабочий день прошлого года сотрудница одной из воронежских компаний возвращалась домой с новогоднего корпоратива. Ее вызвался проводить 21-летний коллега. И как раз в этот день девушке на работе выдали премию в размере 37 тысяч. Деньги она положила в дамскую сумочку. Но дома, открыв ее, купюр не нашла. Спустя несколько дней, потерпевшая обратилась в полицию.

Оперативники провели расследование и установили личность злоумышленника. Им оказался коллега потерпевшей, провожавший ее домой. В полиции задержанный признался в краже, уточнив, что потратил деньги в кафе со своими друзьями.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.