На площади Ленина в Воронеже начали разбирать новогоднюю елку

Демонтаж начался 22 января Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В субботу, 22 января, в Воронежа начался демонтаж главной новогодней елки. Техника будет работать на площади Ленина в течение нескольких дней. Саму елку и декорации демонтируют и перевезут на хранение до следующего года.

Декорации отправятся на склад до следующей зимы Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, искусственная елка стоимостью семь миллионов используется для украшения главной площади города уже пять лет. Как рассказали в городском управлении культуры Воронежа, ежегодно состояние конструкций и декораций оценивает специальная комиссия. После этого принимается решение о ремонте отдельных элементов или замене.

Кстати, каток на площади Ленина продолжает работать до самой весны. Спешите!