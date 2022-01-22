Воронежец лишился двух миллионов при продаже квартиры

23-летний воронежец выставил на продажу квартиру на одной из торговых площадок. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что принадлежащая заявителю квартира выставлена на продажу другим лицом. Незнакомец убедил молодого человека как можно быстрее продать квартиру через риэлтерскую организацию, а полученные деньги перевести на надежные счета.

- В течение двух месяцев молодой человек выполнял рекомендации мошенников, после чего связь с ними прервалась. Причиненный ему ущерб составил более двух миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Общий ущерб, причиненный жителям области за минувшие сутки мошенниками, составил более 4 миллионов рублей.