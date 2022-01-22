В Воронеже в ДТП пострадал годовалый ребенок

Фото с свйта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже полицейские начали проверку по факту ДТП на улице Донской, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир.

В пятницу, 21 января, около 11.20 в районе дома №69 37-летний местный житель, управляя автомобилем «BMW X3», на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем «Skoda Superb», под управлением 32-летнего мужчины. После удара «Skoda Superb» отбросило на светофорную опору.

В результате аварии пострадал годовалый мальчик, которых ехал в автомобиле «Skoda Superb». С телесными повреждениями его доставили в больницу.