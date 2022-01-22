В годовщину освобождения Воронежа в ряды Юнармии примут новых бойцов

Фото управы Ленинского района

В день 79-ой годовщины освобождения Воронежа от фашистов В Ленинском районе на Чижовском плацдарме и у Братской могилы № 21 (пер. Днепровский, 1) пройдут традиционные мероприятия возложения цветов и венков. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, присутствовать на них будет минимальное количество людей.

В этот день в 14.00 в Зале Памяти мемориала, бойцы юнармейского отряда «13 Подвиг» из школы № 13 дадут клятву Юнармейца и войдут в состав всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

А накануне празднования дня освобождения Воронежа в районе проходит множество тематических мероприятий: чествование ветеранов, уроки мужества в школах и другие. В учреждениях образования организуют выставки детских творческих работ, газет, рисунков, посвященных событию.

Проводятся тематические уроки по истории, обществознанию, литературе, устные журналы, викторины, классные часы «Воинская слава солдата Воронежского края», «Служу Отечеству», «Быть патриотом России».