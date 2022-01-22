Житель Воронежской области хранил в своем доме три куста конопли

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Панинском районе по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержали 43-летнего жителя села Красный Лиман. Оперативникам стало известно, что он хранит у себя партию конопли. Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили и изъяли несколько кустов растения общим весом около 450 граммов, что является крупным размером.

- Подозреваемый пояснил полицейским, что изготовил марихуану для собственного употребления, его причастность к распространению запрещенных веществ в настоящее время проверяется, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение наркотических средств». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.