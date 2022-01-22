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Происшествия22 января 2022 7:23

Два человека пострадали в лобовом столкновении на воронежской трассе

Авария произошла в Грибановском районе
Ирина КАЗАНИНА
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В пятницу около 15.20 часов в Грибановском районе на дороге Р-22 «Москва-Астрахань» произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21102 и «Вольво». По предварительным данным, 49-летний житель Волгоградской области, двигаясь на ВАЗе, не учел погодные условия. В результате слишком большой скорости машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с иномаркой под управлением 31-летнего водителя.

В аварии пострадали водитель автомобиля ВАЗ-21102 и его пассажир, 53-летний житель Волгоградской области. Обоих доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.