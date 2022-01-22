Воронежцы по-прежнему недовольны качеством ЖК услуг

В 2021 году в общественную приемную губернатора при управе Ленинского района поступило 318 обращений граждан. 60% вопросов удалось решить оперативно. В остальных случаях заявители получили разъяснения специалистов.

По словам руководителя приемной Зинаиды Полонец, чаще всего жители обращались в связи с проблемами ЖКХ. Таких заявлений было 75%.

- В их числе неудовлетворительная эксплуатация жилищного фонда, не своевременное устранение аварийных ситуаций на магистральных сетях, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, - уточнила Полонец. - Остальные 25% обращений, это 10% - социальная сфера (вопросы социального обеспечения и здравоохранения) и 15% - вопросы охраны окружающей среды, градостроительства, транспорта, связи, торговли.

Напомним, приемная губернатора Воронежской области в Ленинском районе расположена в здании управы и работает в режиме телефонной связи: ул. 20-летия Октября, 115, каб. 101; тел. 206-91-10.