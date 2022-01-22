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Общество22 января 2022 6:20

Воронежский зоопарк приглашает студентов на бесплатную экскурсию

Акция пройдет 25 января
Ирина КАЗАНИНА
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В День студента, 25 января, учащиеся очной формы смогут бесплатно посетить зоопарк. Для этого достаточно на входе предъявить студенческий билет. Акция продлится весь день.

А в 14:00 для студентов пройдет обзорная экскурсия по выставочным залам зоопарка. Она будет особенно полезна студентам естественно-научных направлений.

- Они смогут освежить свои знания в биологии, экологии, а также получить интересную информацию о животных и растениях. Тем самым они расширят свои знания, станут более компетентными в этой области, - сообщили в зоопарке.