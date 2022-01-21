Воронежский «Буран» проиграл первый матч домашней серии челябинскому «Челмету»

Только что в воротах "Бурана" оказалась четвертая шайба. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый матч домашней серии вновь не принес очков «Бурана». Гости, хоккеисты челябинского «Челмета», открыли счет уже на третьей минуте. Александр Подкорытов бросил с острого угла, но вратарь Глеб Носов не справился – 0:1.

Правда потом казалось, что «ураганные» переломили ход неудачно складывающегося матча в свою пользу. На 15 минуте длительная комбинация в большинстве привела к голу Даниила Мельникова. А в самой середине матча Егор Баланов вывел «ураганных» вперед.

Но, как говорится, недолго музыка играла. «Буран» провалил игровой отрезок в третьем периоде. И получил в свои ворота три шайбы за каких-то пять минут. На 50-й Артем Шварев счет сравнял, на 54-й Александр Тридчиков реализовал большинство. Ну а на 55-й точный бросок Максима Шабанова завершил быструю контратаку гостей – 2:4. Очередное поражение «Бурана».

После этого проигрыша воронежская команда опустилась на 23 место из 27 возможных. Количество набранных очков уже давненько остановилось на 31-м. Впереди у «Бурана» 23 января еще один матч в Воронеже с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы Свердловской области. Уральцы занимают 13 место с 48 очками. Игра начнется в 15.00.