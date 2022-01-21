Воронежский губернатор поручил увеличить количество противовирусных препаратов в аптеках втрое

В аптеках не должно быть нехватки лекарств Фото: Ирина ШАБАНОВА

В пятницу, 21 декабря, на очередном заседании оперативного штаба губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил увеличить наличие противовирусных препаратов в аптеках региона в три раза в связи с резким ростом заболеваемости ковидом. Буквально за день количество положительных тестов выросло на 60%.

– Я прошу департамент предпринимательства сделать ревизую на оптовых складах противовирусных препаратов и в аптечных сетях. У нас должен быть трехкратно увеличенный запас по отношению к тому, что мы имеем обычно, – сказал Гусев.

Также он поручил проработать механизм быстрой и безконтактной выдачи больничных, чтобы не было столпотворений в поликлиниках, как ноябре прошлого года.