В Воронежской области попытаются упростить механизм закрытия больничных

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области проработают механизм закрытия больничного бесконтактным способом, чтобы люди не стояли в очередях в поликлиниках. Это поручил сделать губернатор Александр Гусев в пятницу, 21 января на заседании оперштаба, сообщили в пресс-центре регионально правительства.

Чиновникам из сферы здравоохранения предстоит проанализировать, как сегодня проходит проверку человек, чтобы получить листок, свидетельствующий о том, что он действительно был болен в какой-то отрезок времени.

С 1 января 2022 года воронежцы смогут получить листки нетрудоспособности только в электронном виде.