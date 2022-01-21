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Общество21 января 2022 15:30

В Воронежской области увеличат число операторов ковидных «горячих линий» до 400

Связано это со вспышкой заболеваемости в регионе
Евгения ФРОЛОВА
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В связи с резкой вспышкой заболевших ковидом воронежские «горячие линии» системы «122» ждет усиление. В связи с этим с понедельника, 24 января, увеличат число операторов до 400 человек. Такое распоряжение дал губернатор региона Александр Гусев.

– С понедельника должно работать вдвое больше операторов, чем в пиковые нагрузки конца октября-ноября. По вашим (Александр Васильевич Щукин) расчётам должно работать 400 человек. Если болезнь будет развиваться в рамках тех ожиданий, которые есть – в легкой форме, люди должны вовремя получить подсказку, как себя вести, – пояснил губернатор.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор зафиксировал рекордный рост числа заболевших ковидом. На утро пятницы, 21 января, стало известно о 785 новых заразившихся.