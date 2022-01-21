В Воронеже 86-летней бабушке мошенники сказали, что ее внучка попала в ДТП, и отняли полмиллиона рублей

Преступника разыскивают, ему грозит до шести лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

86-летняя женщина обратилась за помощью в отдел полиции № 2 Коминтерновского района. Она рассказала, что около шести часов вечера, когда она возвращалась из магазина, ей позвонил незнакомец и сказал что-то невнятное. Пенсионерка хорошо расслышала лишь слово «внучка». Она переспросила, что он сказал. И назвала имя внучки. Мошенник сориентировался и заявил, что девушка стала виновницей ДТП. Из-за нее якобы пострадал человек, он лежит в больнице, внучку же доставили в отдел полиции. Если не замять дело (а на это нужны деньги), ей грозит тюрьма.

Испуганная пожилая женщина договорилась с аферистом, что он придет к ней, и она передаст ему наличными 500 тысяч рублей. Что в итоге и сделала. Только когда позвонила внучка и спросила, как у бабушки дела, пенсионерка поняла, что мошенник ее обманул.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Афериста ищут, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Просим рассказывать своим пожилым родственникам, как вести себя в такой ситуации. При таком телефонном звонке или встрече на улице не надо беседовать с незнакомцем, впадать в панику и делать все, что он говорит. Прежде всего нужно связаться со своими родственниками и убедиться, что все в порядке. Потом надо сообщить о беседе или звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать незнакомцам деньги.