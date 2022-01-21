В Воронежской области за смерть трех детей ответит хозяин недостроенного дома

Дом, где произошла страшная трагедия. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Дошло до суда дело по поводу жуткого несчастного случая в селе Копанище Лискинского района. Там в недостроенном доме 3 июня 2021 года играли двое детей по 12 лет и один 8-летний. На них обрушились стены и плиты перекрытия. Все трое погибли. Вскоре возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В итоге заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего хозяина аварийного строения. По данным следствия, в 2009 году мужчина приобрел земельный участок в селе Копанище Лискинского района, на котором находился недоделанный садовый дом и пристроенный к нему гараж. Почему-то он не стал доводить здание до ума и даже забор там не поставил. Что косвенно и привело к трагедии.

39-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.