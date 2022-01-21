В Воронеже вскрыли квартиру, заваленную трупами кошек и птиц

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Собственница смрадной квартиры в многоэтажке № 44А на улице Никитинской в Воронеже – пенсионерка. Она стала для своих соседей настоящим бедствием. В жилище женщина устроила настоящую зловонную свалку, где не только годами не наводили порядок, но и оставляла разлагающиеся трупы домашних животных и птиц. Смердящий запах распространился по всему подъезду и другие жильцы, заподозрив неладное, вызвали участкового, чтобы вскрыть злополучную квартиру. Об этом рассказал один из жителей дома в паблике «Мой и твой Воронеж» в четверг, 20 января.

Как оказалось, старушка жива и здравствует. Однако от вида ее квартиры гости пришли в ужас – она буквально кишела мухами, тараканами, пауками.

Как рассказали в управляющей компании Ленинского района, к ним поступила заявка от жителей этого дома на неприятный запах в подъезде. Однако, поскольку квартира приватизирована, хозяйку не имеют права выселить. Также как и провести дезинфекцию без ее ведома.

– Согласно п. 4, ст. 30 Жилищного Кодекса РФ собственник квартиры обязан поддерживать ее «в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения», «соблюдать права и законные интересы соседей». Соответственно, ссылаясь на данное требование, соседи могут написать заявление в роспотребнадзор и прокуратуру. Эти ведомства вправе выдать владельцу квартиры предписание об устранении нарушения и проследить за его исполнением. Что касается животных, проживающих в квартире, то также любой гражданин, ставший свидетелем преступления, вправе обратиться в полицию, ссылаясь на ст. 245 Уголовного кодекса, по которой предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, – пояснили в УК.

При этом актуальных телефонов для связи владелец помещения в УК не предоставил. Специалист ищут контакты для того, чтобы обследовать коммуникации в квартире. Параллельно ведут подготовку документов для подачи искового заявления в суд на собственника помещения о предоставлении доступа.

Также в пресс-центре ЖКХ добавили, что с 2017 хозяйка накопила 264 тысяч рублей долга по коммуналке. За вывоз мусора не платила ни разу.