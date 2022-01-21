Воронежский водитель получил условный срок за сбитого насмерть малыша у ГЧ

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Воронеже осудили водителя, сбившего двухлетнего ребенка на парковке возле торгового центра «Галерея Чижова». 26-летнего местного жителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть (ч.3 ст.264 УК РФ). Об этом рассказали в Ленинском райсуде 21 января.

Молодого человека приговорили к 1,5 годам условно с лишением права занимать должности, связанные с управлением ТС в течение одного года. Плюс к этому он обязан выплатить компенсацию морального вреда отцу ребенка в размере 1 млн рублей.

ЧП произошло 4 сентября около 11 часов. Водитель при въезде на парковку на улице Кольцовской во время выполнения маневра не убедился в безопасности своих действий и совершил наезд на 2-летнего мальчика, катавшегося на самокате. Ребенок был госпитализирован в больницу, но несмотря на своевременно оказанную помощь, умер.

По информации следственного управления СКР по Воронежской области, в момент ДТП водитель был трезв. Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину признал в полном объеме.