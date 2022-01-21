В Воронеже дачница выступила против нового кладбища

Городские погосты перегружены, а другого места для нового кладбища найти не удалось. Фото: Алексей ФОКИН

В паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост, в котором Елена Кралькина возмутилась планами городских властей по обустройству нового кладбища в районе Семилукских выселок:

Вы собираетесь впритык к дачным поселкам построить! У людей колодцы и скважины, слишком близко грунтовые воды!

В управлении информации мэрии Воронежа прокомментировали мнение Елены:

- В условиях города всегда рядом с любым участком что-нибудь да будет располагаться. Тему можно было бы обсуждать, если бы существовала возможность выбора местоположения нового кладбища, но ее нет. Чтобы найти этот участок, потребовалось несколько лет. Подобные конфликты уже были в Воронеже. Самый известный пример - борьба против крематория на Юго-Западном кладбище. Но крематорий введен в строй уже давно, однако, ни одной публичной жалобы, насколько нам известно, с тех пор от людей не поступало. Вокруг земельного участка находятся только СНТ (дачи), но в непосредственной близости к ним уже много лет располагаются и Будёновское, и Березовское кладбища. Они не вызывают никаких вопросов ни своим наличием, ни продолжением эксплуатации.