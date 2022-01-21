Воронежца осудили за контрабанду вещества из Нидерландов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор местному жителю за почтовую контрабанду сильнодействующих веществ из Королевства Нидерландов. Его осудили на 1,5 года колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской транспортной прокуратуры 21 января.

Как установил суд, в ноябре 2020 года мужчина в интернет-кафе через интернет заказал 1 кг сильнодействующего вещества «прегабалин» и оплатил его. Доставить ему «посылку» должны были почтой. При этом осознавал, что вещество будет скрыто от пограничного контроля в международном почтовом отправлении. В январе 2021 года в отделении почтовой связи посылка прибыла. Но ее изъяли сотрудники таможни.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Суд признал мужчину виновным. Приговор суда в законную силу не вступил.